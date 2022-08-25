В окрестности ЗАЭС россияне подожгли леса – Херсон, Энергодар и Бердянск остались без света и воды
Проклятые орки всему виной
Фото из свободных источников
В районе Запорожской АЭС россияне подожгли леса. Без электроснабжения остался Энергодар и Херсон, об аналогичной ситуации сообщают и жители Бердянска.
Некоторые СМИ заявили об отключении АЭС, однако на данный момент эта информация официально не подтверждена.
В результате поджога произошло короткое замыкание. Пожар в Энергодаре, по заявлением очевидцев, достаточно масштабный.
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