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В Энергодаре за несколько дней уничтожено до 200 россиян и вражескую военную технику

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Орки, уходите с нашей земли

В Энергодаре за несколько дней уничтожено до 200 россиян и вражескую военную технику

фото из открытых источников

Новина українською

В захваченном Энергодаре за несколько дней ликвидировали около 150 оккупантов, включая двух офицеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Краткая сводка нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара: уничтожены в полном объеме несколько огневых позиций противника, ликвидированы 2 офицера управления огня. На концерт Кобзона отправлены более полторы сотни орков (количество 300-х превышает это число). Уничтожены несколько РСЗО и гаубицы Д-30".

кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/Yevtushenko_E

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