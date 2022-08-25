В Энергодаре за несколько дней уничтожено до 200 россиян и вражескую военную технику
Орки, уходите с нашей земли
фото из открытых источников
В захваченном Энергодаре за несколько дней ликвидировали около 150 оккупантов, включая двух офицеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
"Краткая сводка нашей работы за последние несколько дней, проведенной на территории берега Энергодара: уничтожены в полном объеме несколько огневых позиций противника, ликвидированы 2 офицера управления огня. На концерт Кобзона отправлены более полторы сотни орков (количество 300-х превышает это число). Уничтожены несколько РСЗО и гаубицы Д-30".
кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции.
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