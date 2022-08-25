Институт изучения войны: С марта Украина отбила у россии территорию размером с Данию
Для понимания масштабов
Getty Images / Global Images Ukraine
С 21 марта украинские военные отбили у российских орков территорию размером с Данию. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Заявление шойгу о якобы специальном замедлении наступления аналитики считают "попыткой оправдать незначительные успехи российских войск за последние шесть недель".
С начала восстановления россией наступления после "оперативной паузы" 16 июля оккупанты захватили примерно 450,84 квадратных километров, что примерно равно площади Андорры. С 21 марта россия потеряла примерно 45 тысяч квадратных километров территории (вероятная дата глубочайшего продвижения российских войск в Украину) – это больше по площади, чем, например, вся Дания.
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