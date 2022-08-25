путин подписал указ об увеличении численности армии рф
Будет больше двух миллионов
В четверг, 25 августа президент рф владимир путин (хуйло) постановил увеличить численность вооруженных сил рф на 137 тысяч человек.
Таким образом, штатная численность военнослужащих вооруженных сил России будет составлять 1,15 млн. человек, общая численность российской армии составит 2 млн. и почти 40 тысяч человек. Соответствующий указ вступит в силу с 1 января 2023 года.
Заметим, что на России уже давно проводится скрытая мобилизация, призванная компенсировать потери в войне с Украиной. По данным Генштаба ВСУ, после начала полномасштабного вторжения армия россии потеряла почти 46 тысяч военнослужащих. Разведка Великобритании оценивает потери россиян (убитые, раненые, пленные) в более чем 80 тысяч человек.
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