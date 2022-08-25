Федоров: Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов
Там рашисты готовились к голосованию и выдавали российские паспорта.
фото из открытых источников
В Мелитопольском районе взорван штаб оккупантов, где готовились к проведению псевдореферендума.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
"Сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта.
Читайте такжеВ Мелитополе ночью раздалось несколько мощных взрывов. Россияне в ответ обстреляли жилой квартал города
Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - рассказал он.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
- Признак силы и вменяемости. Дайджест мировых СМИ о начале сезона в Чемпионате Украины
- Forbes: Владелец Металлиста больше не миллиардер
- Усик победил Джошуа. Как это было
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти