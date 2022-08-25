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Федоров: Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов

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Там рашисты готовились к голосованию и выдавали российские паспорта.

Федоров: Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов

фото из открытых источников

Новина українською

В Мелитопольском районе взорван штаб оккупантов, где готовились к проведению псевдореферендума.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта.

Читайте такжеВ Мелитополе ночью раздалось несколько мощных взрывов. Россияне в ответ обстреляли жилой квартал города

Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - рассказал он.

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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