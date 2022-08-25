Федоров: Вблизи оккупированного Мелитополя взорвали штаб рашистов

В Мелитопольском районе взорван штаб оккупантов, где готовились к проведению псевдореферендума.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Сегодня ночью подорван штаб оккупантов в поселке Приазовское Мелитопольского района. Именно там рашисты готовились к "голосованию" и выдавали российские паспорта.

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Как следствие, минус один район, где и жители, и коллаборанты будут держаться от псевдореферендума как можно дальше", - рассказал он.