В День Независимости Украины Россия 200 раз поднимала в воздух самолеты, часто имитировала удары

В День Независимости Украины, 24 августа, российские войска совершили около 200 вылетов самолетов, но частота ракетных ударов была значительно ниже, по разным областям Украины прилетело 8 крылатых ракет Х-22.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Суммарно по областям действительно было порядка 190 возмущенных тревог… Вчера несмотря на то, что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа.

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Противник в основном применял для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые носят ракету Х-22… Было зафиксировано 8 прилетов этих ракет по областям. Также противник применял реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", - сказал Игнат.

Игнат объяснил большое количество воздушных тревог тем, что Россия совершала и много "имитационных вылетов", в основном с аэродрома "Шайковка" – для Ту-22, а также с севера Каспийского моря – для самолетов Ту-95 ТС. Самолеты взлетали, делали маневры в воздухе, имитируя удар, – и в это время в Украине объявляли воздушную тревогу.

Игнат уточнил: если речь идет о самолетах Ту-95 или Ту-160, то тревога объявляется по всей Украине, а если самолеты Ту-22 – на расстояние до 600 км, что соответствует дальности ракет Х-22.

Он предположил, что план россиян заключался в том, чтобы удерживать украинскую нацию в напряжении в День Независимости Украины.