Удар по Чаплино: полностью разрушены два дома, еще 30 - повреждены

В результате ракетного удара по поезду на станции Чаплино Днепропетровской области 24 августа полностью разрушены два частных дома, еще 30 повреждены.

Об этом заявил представитель ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Журавлев, сообщает Суспільне.

Также повреждены 35 хозяйственных построек, уничтожен автомобиль, еще три машины серьезно повреждены. Также частично разрушено и здание Укрпочты.

В результате удара пожар охватил пять пассажирских вагонов. В частности, ранения получила проводница. Ее отбросило на 50 метров от эпицентра событий, женщину обнаружили и передали медикам.

По словам Андрея Журавлева, во время ракетного удара рядом со станцией проезжал автомобиль, в котором находилась семья переселенцев из Донецкой области. Родители погибли. Ребенка выбросило на дорогу, где его нашли и госпитализировали. В общей сложности армия РФ выпустила по Чаплино восемь реактивных снарядов и ракет.

Ракетный удар по Чаплино 24 августа

Ранее мы писали, что в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, среди них двое детей.

Также сообщалось, что министерство обороны РФ признало причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.