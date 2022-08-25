Энергоатом: Впервые в истории ЗАЭС была отключена от сети

В четверг, 25 августа, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Это произошло впервые в истории станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

Три других линии связи ранее были повреждены при обстреле.

"В результате этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети - первое в истории станции", - говорится в сообщении.

По данным компании, собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - добавили в "Энергоатоме".

Как сообщалось, на территории Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

При этом жителей Энергодара просят пока не пить йод, поскольку радиационный фон в городе находится в пределах нормы.