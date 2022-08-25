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В РФ вербуют людей на войну в Украине на сайтах вакансий - скриншот

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Набирают почти всех

В РФ вербуют людей на войну в Украине на сайтах вакансий - скриншот

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в вч 28916.

Об этом сообщает InformNapalm.

"Инсайдеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из Беларуси заметили, что на российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в в/ч 28916 (132-я бригада связи", - говорится в сообщении).

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Интересно, что хедхантеры из этой в/ч достаточно прямолинейно написали, что вербовка проходит для участия в "спецоперации", то есть войны в Украине.

"Вакансия сразу подчеркивает, что к здоровью кандидатов в жмуры низкие требования, но почему-то не принимают граждан средней Азии. Однако для осужденных дверь открыта", - отмечает издание.

"И эти вооруженные силы еще недавно считали "второй армией мира" - "угрозой НАТО"... Сейчас она собирает по сусекам наемников среди людей, готовых по дешевке продавать свои жизни. Теперь понятно, для чего российским властям нужен голодный и бедный народ, готовый за еду умирать на чужих войнах", - добавляет InformatNapalm.

В РФ вербуют людей на войну в Украине на сайтах вакансий - скриншот - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
25.08.2022 в 18:48
мясо. это просто огромное количество пушечного мяса. грязножопые твари, никогда не видевшие достижений цивилизации. да что о достижениях говорить? эти конченые твари никогда не видели и не знают что такое унитаз, стиральная машина, кофеварка и прочие вещи, которые есть в каждой украинской семье и которые для украинцев - норма жизни.
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