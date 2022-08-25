В РФ вербуют людей на войну в Украине на сайтах вакансий - скриншот
Набирают почти всех
Getty Images/Global Images Ukraine
На российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в вч 28916.
Об этом сообщает InformNapalm.
"Инсайдеры международного разведывательного сообщества InformNapalm из Беларуси заметили, что на российских сайтах вакансий появились объявления о рекрутировании на военную службу в в/ч 28916 (132-я бригада связи", - говорится в сообщении).
Интересно, что хедхантеры из этой в/ч достаточно прямолинейно написали, что вербовка проходит для участия в "спецоперации", то есть войны в Украине.
"Вакансия сразу подчеркивает, что к здоровью кандидатов в жмуры низкие требования, но почему-то не принимают граждан средней Азии. Однако для осужденных дверь открыта", - отмечает издание.
"И эти вооруженные силы еще недавно считали "второй армией мира" - "угрозой НАТО"... Сейчас она собирает по сусекам наемников среди людей, готовых по дешевке продавать свои жизни. Теперь понятно, для чего российским властям нужен голодный и бедный народ, готовый за еду умирать на чужих войнах", - добавляет InformatNapalm.
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