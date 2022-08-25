  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Британии: РФ потеряла в Украине 80 тысяч погибшими, ранеными и дезертирами
В тренде

Министр обороны Британии: РФ потеряла в Украине 80 тысяч погибшими, ранеными и дезертирами

Общие новости
(1 голосов)

Примерно такие же данные дает и министерство обороны США

Министр обороны Британии: РФ потеряла в Украине 80 тысяч погибшими, ранеными и дезертирами

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери России в войне с Украиной составляют более 80 тысяч человек.

Как сообщает Evening Standard, такое заявление Уоллес сделал в эфире радио BBC в среду.

"Мы в целом считаем, что, учитывая определенные наблюдения, потери России составляют более 80 тысяч ее вооруженных сил, если считать вместе убитых, раненых и дезертиров. Это 80 тысяч за шесть месяцев - в противовес 15 тысячам за десять лет в Афганистане", - отметил он.

Уоллес добавил, что продвижение России в Украине на сегодняшний день можно измерить "не в километрах, а в метрах в неделю".

Читайте такжеДесятки гаубиц, беспилотники и многое другое. Британия анонсировала новые поставки в Украину

"Думаю, мы находимся в той точке, когда Россия в очень неопределенном положении", - подчеркнул британский министр обороны.

Напомним, что ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Бен Уоллес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде