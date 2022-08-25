Министр обороны Британии: РФ потеряла в Украине 80 тысяч погибшими, ранеными и дезертирами
Примерно такие же данные дает и министерство обороны США
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что общие потери России в войне с Украиной составляют более 80 тысяч человек.
Как сообщает Evening Standard, такое заявление Уоллес сделал в эфире радио BBC в среду.
"Мы в целом считаем, что, учитывая определенные наблюдения, потери России составляют более 80 тысяч ее вооруженных сил, если считать вместе убитых, раненых и дезертиров. Это 80 тысяч за шесть месяцев - в противовес 15 тысячам за десять лет в Афганистане", - отметил он.
Уоллес добавил, что продвижение России в Украине на сегодняшний день можно измерить "не в километрах, а в метрах в неделю".
"Думаю, мы находимся в той точке, когда Россия в очень неопределенном положении", - подчеркнул британский министр обороны.
Напомним, что ранее заместитель министра обороны США по политике Колин Каль заявил, что Россия потеряла около 70-80 тысяч военных убитыми и искалеченными в ходе войны против Украины.
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