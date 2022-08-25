На россии опять заявили, что якобы "готовы к переговорам" с Украиной на любом уровне

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне".

Об этом сообщает российское пропагандистсткое информагентство "РИА Новости".

"В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", - заявил Слуцкий.

Отметим, что Слуцкий - член делегации России на переговорах с Украиной, которые застопорились после чудовищных зверств российской армии в Киевской области и других регионах, которые оккупировала РФ.

Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове 18 августа заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут Украину, включая оккупированные территории.