На россии опять заявили, что якобы "готовы к переговорам" с Украиной на любом уровне
От россиян все чаще слышны подобные месседжи
Фото: facebook.com/beltanews / Автор неизвестен
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "на любом уровне".
Об этом сообщает российское пропагандистсткое информагентство "РИА Новости".
"В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", - заявил Слуцкий.
Отметим, что Слуцкий - член делегации России на переговорах с Украиной, которые застопорились после чудовищных зверств российской армии в Киевской области и других регионах, которые оккупировала РФ.
Также отметим, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции во Львове 18 августа заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут Украину, включая оккупированные территории.
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