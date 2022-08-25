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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

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(2 голосов)

Обсудили насущные военные вопросы

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США", - заявил Зеленский.

Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Напомним, что Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2022 в 21:38
Обсудили результаты жеребьёвки ЛЧ.
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