Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США", - заявил Зеленский.

Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Напомним, что Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.