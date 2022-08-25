Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Обсудили насущные военные вопросы
twitter.com/ZelenskyyUa
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел отличный разговор с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США", - заявил Зеленский.
Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над российским агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.
Напомним, что Соединенные Штаты в День независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи
Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022
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