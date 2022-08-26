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Соперники Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Днепра-1 из ЛЕ. Главные новости за 25 августа

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Соперники Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Днепра-1 из ЛЕ. Главные новости за 25 августа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 августа

Шахтер снова в одной группе с Реалом

В четверг в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2022/23. “Шахтер”, единственный представитель Украины в ЛЧ, был в третьей корзине. Из первой корзины “горнякам” выпал действующий обладатель Лиги чемпионов “Реал Мадрид”, из второй – немецкий клуб “РБ Лейпциг”, а из четвертой – чемпион Шотландии “Селтик”. Очень интересной получилась группа A, в которой за выход в плей-офф будут бороться “Аякс”, “Ливерпуль”, “Наполи” и “Рейнджерс”, и группа С, где между собой сыграют “Бавария”, “Барселона”, “Интер” Милан и “Виктория” Плзень.

СК Днепр-1 отправился в Лигу конференций

Дебютанту еврокубков СК “Днепру-1” не удалось сделать камбэк во втором матче плей-офф Лиги Европы с кипрским “АЕКом”. Команда Александра Кучера снова проиграла – в этот раз с крупным счетом. В первом тайме “Днепр-1” пропустил два гола, после перерыва еще один мяч. В итоге – 0:3 и 1:5 по сумме двух матчей. СК “Днепр-1” узнает своих соперников в группе Лиги конференций сегодня.

Динамо будет в первой корзине при жеребьевке ЛЕ

Киевское "Динамо" получило место в первой корзине жеребьевки Лиги Европы. Она состоится сегодня в 14:00. Из второй корзины киевлянам могут выпасть такие команды как "Фейеноорд", ПСВ, "Монако", "Реал Сосьедад", из третьей "Бетис", "Ференцварош", "Унион", "Фенербахче", из четвертой "Нант", "Штурм", "Трабзонспор".

Александрия обыграла Ингулец

“Александрия” набирает первые очки в новом сезоне, победив в дерби Кировоградской области “Ингулец”. Команды должны были встретиться в седьмом туре, но игра была перенесена. Победу “Александрии” принесли голы Рыбалки (с пенальти) и Цурикова. “Ингулец” смог ответить только мячом Кучеренко. В итоге – 2:1 в пользу “Александрии”.

Рух передал телеправа 1+1 и получил штраф

“Рух” планировал показать на собственном ютуб-канале матч первого тура с "Металлистом", но трансляция была заблокирована из-за жалобы Премьер-лиги. Львовский клуб продолжает выступать против телепула УПЛ, и объявил о передаче телеправ компании 1+1 MEDIA. Бойкот компании Setanta Sports обошелся “Руху” и еще одному нарушителю, “Заре”, в 530 тысяч гривен (штраф в 250000 за нарушение обязательства транслировать матчи на телеканале официального вещателя и 280 тысяч гривен за недопуск передвижных трансляционных станций Setanta на позиции для съемки).

Утверждены даты и время начала матчей 2 и 3 туров УПЛ

Официальный сайт украинской Премьер-лиги утвердил дату и время проведения второго и третьего туров чемпионата Украины сезона-2022/23. В ближайшем туре “Шахтер” и “Динамо” проведут свои матчи в воскресенье 28 августа, в первом туре осени “Шахтер” сыграет в пятницу второго сентября, а “Динамо” против “Зари” в субботу, третьего.

Анчелотти и Бензема получили награды УЕФА

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал тренером года по версии УЕФА. Его соперниками были Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. "Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Прогнозируемо лучшим игроком ЛЧ 2022/23 тоже стал игрок Мадрида. Индивидуальную награду получил нападающий Карим Бензема, опередив Тибо Куртуа и Кевина Де Брюйне.

CAS сократил Собуцкому пожизненную дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого по пожизненному отстранению от футбола по решению КДК УАФ из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым. CAS установил, что примененные санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения. Поэтому суд частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и снизил период дисквалификации до пяти лет.

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