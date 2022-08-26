Соперники Шахтера в Лиге чемпионов, вылет Днепра-1 из ЛЕ. Главные новости за 25 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 августа

В четверг в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2022/23. “Шахтер”, единственный представитель Украины в ЛЧ, был в третьей корзине. Из первой корзины “горнякам” выпал действующий обладатель Лиги чемпионов “Реал Мадрид”, из второй – немецкий клуб “РБ Лейпциг”, а из четвертой – чемпион Шотландии “Селтик”. Очень интересной получилась группа A, в которой за выход в плей-офф будут бороться “Аякс”, “Ливерпуль”, “Наполи” и “Рейнджерс”, и группа С, где между собой сыграют “Бавария”, “Барселона”, “Интер” Милан и “Виктория” Плзень.

Дебютанту еврокубков СК “Днепру-1” не удалось сделать камбэк во втором матче плей-офф Лиги Европы с кипрским “АЕКом”. Команда Александра Кучера снова проиграла – в этот раз с крупным счетом. В первом тайме “Днепр-1” пропустил два гола, после перерыва еще один мяч. В итоге – 0:3 и 1:5 по сумме двух матчей. СК “Днепр-1” узнает своих соперников в группе Лиги конференций сегодня.

Киевское "Динамо" получило место в первой корзине жеребьевки Лиги Европы. Она состоится сегодня в 14:00. Из второй корзины киевлянам могут выпасть такие команды как "Фейеноорд", ПСВ, "Монако", "Реал Сосьедад", из третьей "Бетис", "Ференцварош", "Унион", "Фенербахче", из четвертой "Нант", "Штурм", "Трабзонспор".

“Александрия” набирает первые очки в новом сезоне, победив в дерби Кировоградской области “Ингулец”. Команды должны были встретиться в седьмом туре, но игра была перенесена. Победу “Александрии” принесли голы Рыбалки (с пенальти) и Цурикова. “Ингулец” смог ответить только мячом Кучеренко. В итоге – 2:1 в пользу “Александрии”.

“Рух” планировал показать на собственном ютуб-канале матч первого тура с "Металлистом", но трансляция была заблокирована из-за жалобы Премьер-лиги. Львовский клуб продолжает выступать против телепула УПЛ, и объявил о передаче телеправ компании 1+1 MEDIA. Бойкот компании Setanta Sports обошелся “Руху” и еще одному нарушителю, “Заре”, в 530 тысяч гривен (штраф в 250000 за нарушение обязательства транслировать матчи на телеканале официального вещателя и 280 тысяч гривен за недопуск передвижных трансляционных станций Setanta на позиции для съемки).

Официальный сайт украинской Премьер-лиги утвердил дату и время проведения второго и третьего туров чемпионата Украины сезона-2022/23. В ближайшем туре “Шахтер” и “Динамо” проведут свои матчи в воскресенье 28 августа, в первом туре осени “Шахтер” сыграет в пятницу второго сентября, а “Динамо” против “Зари” в субботу, третьего.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал тренером года по версии УЕФА. Его соперниками были Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. "Реал" Анчелотти в прошлом сезоне взял Ла Лигу и победил в Лиге чемпионов. Прогнозируемо лучшим игроком ЛЧ 2022/23 тоже стал игрок Мадрида. Индивидуальную награду получил нападающий Карим Бензема , опередив Тибо Куртуа и Кевина Де Брюйне.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого по пожизненному отстранению от футбола по решению КДК УАФ из-за инцидента с арбитром Юрием Ивановым. CAS установил, что примененные санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения. Поэтому суд частично удовлетворил апелляцию Собуцкого и снизил период дисквалификации до пяти лет.