Bild: Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков
ВСУ активно используют ударные дроны
фото из свободных источников
Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860, сообщает Bild, не указывая источники информации.
Дрон способен нести до восьми минометных зарядов и по команде сбрасывать их один за другим. Дальность действия этого БПЛА составляет около 20 км, это расстояние он при полной загрузке преодолевает за 40 минут.
Информация о возможности поставки Украине партии Revolver 860 впервые появилась в медиа несколько дней назад, ее официальных подтверждений нет.
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