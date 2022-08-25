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Зеленский: Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы

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Традиционное ежедневное обращение президента к нации

Зеленский: Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 25 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины".

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Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели.

Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства.

Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.

Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", - отмечается в сообщении.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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