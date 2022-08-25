Зеленский: Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы
Традиционное ежедневное обращение президента к нации
Getty Images / Global Images Ukraine
Вечером 25 августа президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам.
"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины".
Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Россия принесла на нашу землю деградацию, которую здесь никогда не видели.
Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийный сценарий. Но это зависит не только от нашего государства.
Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас.
Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы", - отмечается в сообщении.
Популярное сейчас
- Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле
- АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25 августа 2022
- Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
- Стефан Решко: о гопаке, голых девушках и сине-желтом флаге на Олимпиаде-1976
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Перекресток на Брайтон Бич в Нью-Йорке получил второе название - Украинский путь. ФОТО
Новости по теме
- 23:48 Украинские Зеленский: Количество жертв после удара россиян по станции Чаплино возросло до 22 человек
- 21:13 Украинские Россияне нанесли удар по пассажирскому поезду на Днепропетровщине. Минимум 15 погибших, 50 раненых
- 10:09 Украинские Зеленский и Залужный поздравили народ Украины с Днем Независимости