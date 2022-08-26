Россияне пытались наступать только в районе Бахмута, стреляют по всей линии фронта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сведения о ситуации на фронте по состоянию на утро пятницы, 26 августа.

Волынское, Полесское и Сиверское направления

обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

Харьковское направление

враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

Славянское направление

россияне вели боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжали производить огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

Донецкое направление

враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Краматорское направление

оккупанты осуществляли обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

Бахмутское направление

огневое поражение потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

Авдеевское направление

обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного.

Новопавловское направление

подразделения противника продолжали огневое поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

Запорожское направление

враг из существующего вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

Южнобужское направление

Основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск. Принимаются меры по восполнению потерь. Обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.