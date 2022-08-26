На юге ВСУ уничтожили узел связи десантников рф. В целом за неделю в регионе разбито 7 складов россиян с БК
Бегите, орки
Генштаб ВСУ
За 25 августа на юге украинские военные уничтожили два десятка россиян. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке за сутки, 25 августа.
"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снигуровке, Нововоскресенском и Чкалово".
Подтвержденные потери врага составляют 20 российских орков, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в общей сложности на этой неделе ВСУ уничтожили уже семь складов с боеприпасами российских оккупантов.
"Склады с боеприпасами являются одной из приоритетных целей нашей артиллерии, в том числе и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они пытаются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельные, мы все же находим места новой дислокации и их уничтожаем. Да, на этой неделе уничтожено уже семь складов боеприпасов и я думаю, что это не финал, на этой неделе есть еще несколько дней, и мы еще успеем".
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