Есть разрушения. За ночь россияне обстреляли Днепропетровщину, Николаев, Харьков и Славянск

Ночь с девятью обстрелами – так написал в своем Телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. От вражеского огня пострадали три района: Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Никопольский район российская армия обстреляла 5 раз за ночь – из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе изуродованы с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан – без света. Электрики уже чинят сеть. Люди не пострадали.

В Марганецкую громаду прилетели 5 снарядов из "Градов", в Красногригорьевске – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Прошло без разрушений и пострадавших. В Синельниковском районе ракетный обстрел двух громад. В одной разрушение на сельхозпредприятии, в другой на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже укротили. В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской громадам. Есть разрушения, без пострадавших.

Ночью, 26 августа, около 03:30 в Николаеве раздались взрывы, как сообщает Виталий Ким.

Рашисты обстреляли Славянск и попали по химтехникуму. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях. По его словам, жертв и пострадавших в результате прилета нет.

"Обстрелы города продолжаются. Сегодня "прилетело" в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв. Это еще раз делает акцент на эвакуации".

Также взрывы были слышны в Харькове.