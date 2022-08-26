За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
А еще два десятка техники за четверг
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях россиян начиная с 24 февраля. За четверг, 25 августа, украинскими воинами было ликвидировано 400 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии РФ составляют 46250 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1936 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4251 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1040 (+3) ед,
- РСЗО - 272 (+0) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),
- крылатые ракеты – 196 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
- специальная техника – 99 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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