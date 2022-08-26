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За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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А еще два десятка техники за четверг

За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях россиян начиная с 24 февраля. За четверг, 25 августа, украинскими воинами было ликвидировано 400 оккупантов. Таким образом, общие потери личного состава армии РФ составляют 46250 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1936 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4251 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1040 (+3) ед,
  • РСЗО - 272 (+0) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6),
  • крылатые ракеты – 196 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
  • специальная техника – 99 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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