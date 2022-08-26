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Генеральный директор МАГАТЭ заявил о срочном визите на ЗАЭС – на россии уже отреагировали

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Генеральный директор МАГАТЭ заявил о срочном визите на ЗАЭС – на россии уже отреагировали

IAEA

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости срочно отправить миссию экспертов агентства на захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС. Он сообщил, что готов возглавить ее лично.

Об этом говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ в четверг, 25 августа. Он отметил, что Украина проинформировала агентство, что ЗАЭС временно лишилась связи с последней внешней линией электропередачи, оставшейся в рабочем состоянии, на 750 киловольт (кВ).

Он подчеркнул, что миссия должна отправиться на станцию ​​в ближайшие дни, и добавил – терять время больше нельзя. В рамках подготовки к миссии генеральный директор встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

В то же время в МАГАТЭ отметили, что ЗАЭС возобновила соединение с четвертой линией связи с энергосистемой Украины – ЛЭП-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

На слова Гросси уже отреагировали на россии. Заместитель постпреда рф по ООН Дмитрий Полянский сказал, что МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС "в конце августа – начале сентября".

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В статье: война с Россией ЗАЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС
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Источник:
iaea.org

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