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WSJ: Пентагон присвоит военной миссии в Украине название и назначит ей командующего генерала

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Об этом пишет авторитетное издание

WSJ: Пентагон присвоит военной миссии в Украине название и назначит ей командующего генерала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Все усилия США в сфере военной помощи Украине будут объединены в единую миссию, также у американской программе по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ будет назначен отдельный командующий генерал. Действия американских партнеров свидетельствуют о готовности помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Таким образом, Вашингтон признает, что американская армия участвует в конкретных боевых действиях. Также после этого Конгресс сможет начать выделять долгосрочное целевое финансирование и предоставлять отсрочки в оплате военных заказов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что такое решение администрация президента Джо Байдена примет уже в ближайшие недели.

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В статье: война с Россией Пентагон
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Источник:
wsj.com

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