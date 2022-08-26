WSJ: Пентагон присвоит военной миссии в Украине название и назначит ей командующего генерала

Все усилия США в сфере военной помощи Украине будут объединены в единую миссию, также у американской программе по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ будет назначен отдельный командующий генерал. Действия американских партнеров свидетельствуют о готовности помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Таким образом, Вашингтон признает, что американская армия участвует в конкретных боевых действиях. Также после этого Конгресс сможет начать выделять долгосрочное целевое финансирование и предоставлять отсрочки в оплате военных заказов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что такое решение администрация президента Джо Байдена примет уже в ближайшие недели.