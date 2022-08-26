WSJ: Пентагон присвоит военной миссии в Украине название и назначит ей командующего генерала
Об этом пишет авторитетное издание
Getty Images / Global Images Ukraine
Все усилия США в сфере военной помощи Украине будут объединены в единую миссию, также у американской программе по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ будет назначен отдельный командующий генерал. Действия американских партнеров свидетельствуют о готовности помогать Украине в долгосрочной перспективе.
Таким образом, Вашингтон признает, что американская армия участвует в конкретных боевых действиях. Также после этого Конгресс сможет начать выделять долгосрочное целевое финансирование и предоставлять отсрочки в оплате военных заказов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ожидается, что такое решение администрация президента Джо Байдена примет уже в ближайшие недели.
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