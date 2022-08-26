Но месть уже состоялась. Украина потеряла в войне с россией патрульный катер и рейдовый тральщик
Реалии войны
Чмут Твиттер
Украина потеряла во время войны с рф патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ". Однако врагу уже отомстили. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Офиса президента и в сообщении директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута.
В тексте о награждении "Крестом боевых заслуг" командира морского водолазного судна "Нетешин" ВМС ВСУ штаб-старшины Николая Соколовского отмечается, что Соколовский, в частности, обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера "Славянск" и экипажа рейдового тральщика "Геническ", а также поиск и подъем артиллерийского вооружения и средств связи.
Чмут в свою очередь добавил, что катер и тральщик были потоплены в результате удара крылатыми ракетами российских самолетов из Новофедоровки. По его данным, часть экипажа выжила. Но Украина отомстила за удары по военным – Тарас не стал раскрывать детали.
Раз на сайті Офісу Президента про то написали, то можна не приховувати — у цій війні на морі ми втратили патрульний катер «Слов‘янськ» та рейдовий тральщик «Генічеськ». Обидва потоплені під час виконання завдань крилатими ракетами з літаків з Новофедорівки. За що вже помстилися. pic.twitter.com/z9zWHFwqcq— Т (@TarasChmut) August 25, 2022
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