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Но месть уже состоялась. Украина потеряла в войне с россией патрульный катер и рейдовый тральщик

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Реалии войны

Но месть уже состоялась. Украина потеряла в войне с россией патрульный катер и рейдовый тральщик

Чмут Твиттер

Новина українською

Украина потеряла во время войны с рф патрульный катер "Славянск" и тральщик "Геническ". Однако врагу уже отомстили. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Офиса президента и в сообщении директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута.

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В тексте о награждении "Крестом боевых заслуг" командира морского водолазного судна "Нетешин" ВМС ВСУ штаб-старшины Николая Соколовского отмечается, что Соколовский, в частности, обеспечивал проведение водолазных спусков по поиску тел экипажа патрульного катера "Славянск" и экипажа рейдового тральщика "Геническ", а также поиск и подъем артиллерийского вооружения и средств связи.

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Чмут в свою очередь добавил, что катер и тральщик были потоплены в результате удара крылатыми ракетами российских самолетов из Новофедоровки. По его данным, часть экипажа выжила. Но Украина отомстила за удары по военным – Тарас не стал раскрывать детали.

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В статье: война с Россией
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Источник:
president.gov.ua

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