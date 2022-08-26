Ночью россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине, погиб один человек – председатель ОВА

Минувшей ночью обстрелы г. Харькова не зафиксированы, впрочем, российские оккупанты ночью коварно обстреливали мирных жителей Харьковского и Чугуевского районов области. Около 02:00 враг нанес ракетный удар по г. Чугуев, поврежден инфраструктурный объект. Предварительно – без пострадавших.

Около 02:30 враг нанес удар по г. Дергачи, разрушено образовательное учреждение. К сожалению, погибла женщина примерно 50 лет, 59-летний мужчина ранен. Информация уточняется, как сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг обстреливал Чугуевский и Богодуховский районы Харьковщины. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, уничтожены несколько автомобилей, произошли пожары. По данным Центра экстренной медицинской помощи, вчера за день в Чугуевском районе 1 человек погиб, 2 – получили ранения.