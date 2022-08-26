Украинские ультрас создали фонд Трибуна Героев, который будет помогать семьям погибших фанатов

Благотворительный фонд "Трибуна Героев" был создан для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Таких семей уже 97. Фонд собирает информацию о погибших от всех фанатских движений Украины, создает базу, собирает контакты семей, верифицирует данные и отправляет финансовую помощь.

Существуют государственные программы финансовой поддержки семей погибших, но многие фанаты воюют в добровольческих подразделениях и часто не оформлены официально. Механика выплат от государства не всегда ясна, как отмечает фонд. К инициативе присоединяются украинские и зарубежные фанатские движения, украинские футболисты и футбольные клубы, звезды спорта и шоу-бизнеса, спортивные журналисты, бизнес и все неравнодушные.

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Нужно ли напоминать, что футбольные фанаты Украины – это самые активные люди не только в поддержке своей команды на поле и вне его, но и в борьбе за свободу и независимость Украины. С появлением внешнего врага в 2014 году фанаты всех клубов оставили давние конфликты, объединились и поддерживают друг друга. Они стали одной из самых активных групп людей во время революции Достоинства и войны.

К поддержке фонда уже присоединилась Украинская Премьер-лига и многие известные журналисты, спортсмены, культурные и общественные деятели. В их числе Сергей Жадан, Олег Лужный, Мирон Маркевич, Владимир Езерский, Александр Зинченко, Денис Беринчик, Олег Фагот Михайлюта, Александр Фоззи Сидоренко, Александр Денисов, Игорь Цыганык, Виктор Вацко.