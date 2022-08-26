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"Камни с неба". ВСУ с помощью HIMARS уничтожили кучу российских десантников в Кадиевке

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Убито много захватчиков

"Камни с неба". ВСУ с помощью HIMARS уничтожили кучу российских десантников в Кадиевке

Гайдай Facebook

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В гостинице "Донбасс" в оккупированной Кадиевке Луганской области в ночь на пятницу, 26 августа, прогремели взрывы. Об этом в Twitter сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Минус 200 рашистов-"ВДВшников": в Кадиевке "прилетело" в гостиницу, где с 2014 года базировались оккупанты. Во временно оккупированной Кадиевке (Стаханов) Луганской области украинские воины уничтожили базу рашистов, которую они обустроили в гостинице "Донбасс". Ликвидировано 200 военных воздушно-десантных войск россии".

Напомним, что Кадиевка (оккупанты оставили городу название Стаханов) контролируется самопровозглашенной "Луганской народной республикой" с весны 2014 года.

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В статье: война с Россией
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