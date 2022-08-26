россияне объявили, что уже не могут поставлять электроэнергию с ЗАЭС в Украину

российское пропагандистское издание риа т.н. "новости" сообщило, что возможности поставлять электроэнергию с ЗАЭС у оккупантов нет, ссылаясь на "власть" региона:

"Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять электроэнергию туда нет".

Напомним, по состоянию на 09:00 26 августа 2022 все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины. Линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины возобновлена, ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.