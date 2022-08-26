Донецкая база оккупантов "Пятнашка" была разгромлена ВСУ из-за российского блогера
Что называется, спалил
bihus
Украинские журналисты вычислили координаты базы оккупантов в Донецке благодаря российскому блогеру Павлу Кукушкину, который "слил" видео с расположением захватчиков. Об этом сообщает "Bihus.Info".
Расследователи проекта наткнулись на базу бригады "Пятнашка" и передали данные о ней ВСУ. В частности, журналистов заинтересовали похороны трех человек, состоявшиеся 12 июля в "ДНР". На церемонии прощания выступили главарь террористов "ДНР" денис пушилин и заместитель главы администрации президента рф владимира путина сергей кириенко.
Оккупанты уверяли, что погибшие – "простые волонтеры, которые никогда не держали в руках оружие". Однако журналисты выяснили, что ликвидированные – боевики бригады "Пятнашка", покровителем которой является пушилин.
Журналисты проанализировали аккаунты ликвидированных оккупантов из "Пятнашки" в социальных сетях, а потом наткнулись на видео Кукушкина. Блогер часто наведывался к террористам. После тщательного анализа расследователи узнали о точных координатах базы. В результате украинские защитники нанесли огневой удар и уничтожили постоянный пункт дислокации и боеприпасов россиян.
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