Переоборудование белорусских военных самолетов под возможность несения ядерного оружия завершено. Об этом заявил картофельный диктатор президент Беларуси александр лукашенко.

"Запад должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с путиным в питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!"

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси выдал новый месседж о "переформатировании" мира. Он размечтался, что будущее Европы возможно только в партнерстве с Беларусью.