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Лукашенко заявил, что белорусские Су-24 переоборудованы для несения ядерного оружия

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Картошка вместо мозгов?

Лукашенко заявил, что белорусские Су-24 переоборудованы для несения ядерного оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Переоборудование белорусских военных самолетов под возможность несения ядерного оружия завершено. Об этом заявил картофельный диктатор президент Беларуси александр лукашенко.

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"Запад должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с путиным в питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!"

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси выдал новый месседж о "переформатировании" мира. Он размечтался, что будущее Европы возможно только в партнерстве с Беларусью.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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