Появились сведения о новых мощных ударах по Антоновскому мосту и "хлопке" в Чернобаевке
Слава ВСУ!
Фото из свободных источников
Местные паблики Херсона обнародуют видео взрывов вблизи Антоновского моста. Корреспонденты "Суспільного" также сообщают о взрывах в Херсоне. В Чернобаевке "хлопок" предварительно попал в состав БК россиян. Он горит и детонирует.
По словам местных жителей, в небе над Херсоном работает ПВО рашистов, а в небе взорвалось не менее 20 ракет.
Напомним, утром, 25 августа, в Херсоне были слышны взрывы. Украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью.
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