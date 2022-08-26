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Появились сведения о новых мощных ударах по Антоновскому мосту и "хлопке" в Чернобаевке

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Слава ВСУ!

Появились сведения о новых мощных ударах по Антоновскому мосту и "хлопке" в Чернобаевке

Фото из свободных источников

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Местные паблики Херсона обнародуют видео взрывов вблизи Антоновского моста. Корреспонденты "Суспільного" также сообщают о взрывах в Херсоне. В Чернобаевке "хлопок" предварительно попал в состав БК россиян. Он горит и детонирует.

По словам местных жителей, в небе над Херсоном работает ПВО рашистов, а в небе взорвалось не менее 20 ракет.

Напомним, утром, 25 августа, в Херсоне были слышны взрывы. Украинские военные нанесли удары по Антоновскому мосту, соединяющему Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью.

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В статье: война с Россией Чернобаевка Антоновский мост
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