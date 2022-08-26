ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины

Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

"Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", – отметили в пресс-службе "Энергоатома".

В то же время сообщается, что российские оккупанты завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий. Так, благодаря лабораториям оккупанты попытаются спасать свое руководство, если на Запорожской АЭС произойдет катастрофа, как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.