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ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины

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ЗАЭС подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины

ЭнергоАТОМ

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Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС был подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

"Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию", – отметили в пресс-службе "Энергоатома".

В то же время сообщается, что российские оккупанты завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий. Так, благодаря лабораториям оккупанты попытаются спасать свое руководство, если на Запорожской АЭС произойдет катастрофа, как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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В статье: война с Россией ЗАЭС Энергоатом Запорожская АЭС Иван Федоров
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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