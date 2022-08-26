В Бердянске подорвали авто с коллаборантом, который работал в так называемом "ГАИ"
К сожалению, предатель выжил
t.me/Bratchuk_Sergey
В Бердянске подорвали авто коллаборанта.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Как отмечается, в оккупированном Бердянске подорвали авто коллаборанта. По предварительным данным, пострадал назначенный оккупантами "заместитель" начальника местного ГАИ Александр Колесников. Он госпитализирован с осколочными ранениями.
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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
26.08.2022 в 17:10
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