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В Бердянске подорвали авто с коллаборантом, который работал в так называемом "ГАИ"

Общие новости
(1 голосов)

К сожалению, предатель выжил

В Бердянске подорвали авто с коллаборантом, который работал в так называемом "ГАИ"

t.me/Bratchuk_Sergey

Новина українською

В Бердянске подорвали авто коллаборанта.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Как отмечается, в оккупированном Бердянске подорвали авто коллаборанта. По предварительным данным, пострадал назначенный оккупантами "заместитель" начальника местного ГАИ Александр Колесников. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Виталий1981 (Україна)
26.08.2022 в 17:10
По нових даних - вже здох.
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