Всех нардепов от ОПЗЖ могут лишить мандата
В Раде зарегистрирован проект постановления
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 7694 о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа за жизнь".
Об этом сообщает сайт ВР.
Как отмечается, документ зарегистрирован в Раде 24 августа.
Авторами соответствующей инициативы являются нардепы от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, а также "Слуга народа" Олег Дунда.
Как сообщалось, ранее суд запретил деятельность ОПЗЖ.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Это решение касалось, в частности, ОПЗЖ. 28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.
21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.
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