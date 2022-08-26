Кадыров получил статус подозреваемого в Украине

Следователи СБУ объявили Рамзану Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает СБУ на своем сайте.

Речь идет о таких статьях УКУ:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

По этим статьям Кадырова могут посадить на срок от 10 лет до пожизненного.

Также подозрение получили два приспешника Кадырова – Даниил Мартынов, заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской республике, и Хусейн Межидов – командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск Национальной гвардии РФ.

Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Мартынов в прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

Установлено, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам:

было взято в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных;

подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов.

По приказу еще одного приближенного к главарю Чечни Хусейна Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля.

Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" тут же, вблизи дома.

Оба "военных чиновника" обвиняются в:

пленении гражданских;

нарушении правил обращения с гражданским населением;

использовании их как "живого щита";

а Хусейн Межидов – еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Мартынов и Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).