ВСУ наносят оккупантам потери артударами и в ближних боях: сводка Генштаба за 26 августа

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 26 августа.

Идут сто восемьдесят четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченково, Екатериновка и Вольное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки. Также враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.

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На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки. Нанес авиаудары возле Бражевки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационных ударов вблизи Спирного и Северска.

Вел воздушную разведку возле Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледарь, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковловки и Кодемы.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опросного и Марьинки. Нанес авиаудар недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Удары авиации противника подверглись районам Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина, Великое Артаково, Квитнево, Ивановка, Потемкино, Трудолюбовка, Благодатное, Талаготное, Талаготное, Талановка. Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях.