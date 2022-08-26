Более 200 правоохранителей в Луганской области перешли на сторону врага

Правоохранители рассказали, что на оккупированной территории Луганской области им удалось обнаружить более 240 бывших коллег, которые перешли на сторону врага.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ТУ ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко заявил, что с начала войны на территории Луганской области выявлено свыше 400 фактов колаборрационной деятельности.

"Только ГБР за период войны на Луганской области зарегистрировано 241 уголовное производство в отношении работников правоохранительных органов, которые изменили присяге и начали работать на страну-агрессора", - говорится в заявлении.

Прокуроры сообщили о подозрении в государственной измене 58 лицам, среди которых подавляющее большинство это полицейские. Также среди правонарушителей есть работники прокуратуры, таможенники, налоговики, судьи и спасатели.