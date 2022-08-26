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Более 200 правоохранителей в Луганской области перешли на сторону врага

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Им сообщено о подозрении

Более 200 правоохранителей в Луганской области перешли на сторону врага

Getty Images

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Правоохранители рассказали, что на оккупированной территории Луганской области им удалось обнаружить более 240 бывших коллег, которые перешли на сторону врага.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

Начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ТУ ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко заявил, что с начала войны на территории Луганской области выявлено свыше 400 фактов колаборрационной деятельности.

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"Только ГБР за период войны на Луганской области зарегистрировано 241 уголовное производство в отношении работников правоохранительных органов, которые изменили присяге и начали работать на страну-агрессора", - говорится в заявлении.

Прокуроры сообщили о подозрении в государственной измене 58 лицам, среди которых подавляющее большинство это полицейские. Также среди правонарушителей есть работники прокуратуры, таможенники, налоговики, судьи и спасатели.

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В статье: война с Россией
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