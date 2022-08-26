  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В случае ухудшения ситуации на фронте еще в трех областях может быть объявлена обязательная эвакуация
В тренде

В случае ухудшения ситуации на фронте еще в трех областях может быть объявлена обязательная эвакуация

Общие новости
(1 голосов)

Важное заявление Ирины Верещук

В случае ухудшения ситуации на фронте еще в трех областях может быть объявлена обязательная эвакуация

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В случае ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой.

Ее планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей

Об этом сообщает вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", - заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте такжеВ правительстве подготовили закон, который будет пояснять, кого именно будут считать коллаборантами

Она напомнила, что во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги.

Также вице-премьер напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.

"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", - сказала она.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде