В случае ухудшения ситуации на фронте еще в трех областях может быть объявлена обязательная эвакуация
Важное заявление Ирины Верещук
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В случае ухудшения ситуации на фронте готовится обязательная эвакуация еще из трех областей, помимо Донецкой.
Ее планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей
Об этом сообщает вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
"Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", - заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она напомнила, что во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги.
Также вице-премьер напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.
"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", - сказала она.
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