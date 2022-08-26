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Лукашенко назвал Шольца и Макрона "пацанами" и "мелкотой"

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Усатый дурачок снова повеселил народ

Лукашенко назвал Шольца и Макрона "пацанами" и "мелкотой"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко известен своими "громкими" и где-то скандальными заявлениями.

В преддверии Лукашенко посетил Минский механический завод. Во время встречи с рабочими он немного подумал о политике, мировых лидерах и кремлевском руководителе Владимире Путине.

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Так, белорусский диктатор прокомментировал недавние заявления немецкого канцлера Олафа Шольца о разговоре с Путиным. Мол, разговоры между двумя лидерами государств носят "закрытый характер", а потому обнародовать его можно "лишь с согласия человека на том конце провода".

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"Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) – это пацан. Шольц – это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике", – заявил Лукашенко.

Также он назвал "фейком" слова Шольца о том, что во время разговора с ним Путин отрицал независимость Беларуси и Украины.

"Не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немного повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все", — заявил Лукашенко.

Не обошел самопровозглашенный президент и лидера французов Эммануэля Макрон. Мол, тот "пиарился перед журналистами" разговором с главой Кремля. "Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", — считает Лукашенко.

Как сообщалось, недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы отрицал независимость Беларуси и Украины. В свою очередь, Лукашенко заявил, что "независимость Беларуси – вещь незыблемая".

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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