WSJ: Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться 29 августа
Международные эксперты намерены посетить Энергодар
sprotyv.mod.gov.ua
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может состояться в понедельник, 29 августа 2022 года.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.Издание со ссылкой на участников переговоров пишет, что визит готовится в начале следующей неделе. Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.
Два источника отмечают, что миссия "почти наверняка" посетит атомную станцию начале следующей неделе. Приготовления идут полным ходом. Другой собеседник уточнил, что пока визит запланирован на 29 августа.
Накануне впервые в истории атомная станция
В частности, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС последняя линия связи с энергосистемой отключалась дважды. Но к вечеру подключение все-таки восстановили.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ получило гарантии безопасности от России и Украины.
А глава агентства Рафаэль Гросси рассчитывает на то, что миссия МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на Запорожской АЭС.
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