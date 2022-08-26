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Гутцайт: Проведение украинских соревнований за границей не рассматривается

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Министр молодежи и спорта рассказал о протоколе безопасности

Гутцайт: Проведение украинских соревнований за границей не рассматривается

Мінмолодіспорту

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о протоколе безопасности для проведения соревнований в Украине.

"Нами были подписаны протоколы безопасности. Вы знаете, что главное – безопасность проведения соревнований: всеукраинских, национальных.

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Во-первых, без зрителей, во-вторых – чтобы было хранилище, все отрабатывали с военной администрацией, брали все согласования. Чтобы рядом была полиция, ГСЧС, врачи. Это же будет происходить в нашей жизни впервые и, дай бог, в последний раз, когда мы во время войны будем проводить соревнования.

Соревнования за границей? Нет, [это вопрос] не рассматривается. Не все спортсмены смогут участвовать, уезжать за границу.

Есть много других условий, и мы считаем, что лучше проводить в безопасных регионах соревнованиях. Они уже начались с других видов спорта. И мы надеемся, что в безопасных регионах будем проводить и все будет хорошо", - сказал Гутцайт.

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В статье: война с Россией Вадим Гутцайт
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Источник:
Суспільне

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