Гутцайт: Проведение украинских соревнований за границей не рассматривается
Министр молодежи и спорта рассказал о протоколе безопасности
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о протоколе безопасности для проведения соревнований в Украине.
"Нами были подписаны протоколы безопасности. Вы знаете, что главное – безопасность проведения соревнований: всеукраинских, национальных.
Во-первых, без зрителей, во-вторых – чтобы было хранилище, все отрабатывали с военной администрацией, брали все согласования. Чтобы рядом была полиция, ГСЧС, врачи. Это же будет происходить в нашей жизни впервые и, дай бог, в последний раз, когда мы во время войны будем проводить соревнования.
Соревнования за границей? Нет, [это вопрос] не рассматривается. Не все спортсмены смогут участвовать, уезжать за границу.
Есть много других условий, и мы считаем, что лучше проводить в безопасных регионах соревнованиях. Они уже начались с других видов спорта. И мы надеемся, что в безопасных регионах будем проводить и все будет хорошо", - сказал Гутцайт.
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