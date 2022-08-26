Гутцайт: Проведение украинских соревнований за границей не рассматривается

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о протоколе безопасности для проведения соревнований в Украине.

"Нами были подписаны протоколы безопасности. Вы знаете, что главное – безопасность проведения соревнований: всеукраинских, национальных.

Во-первых, без зрителей, во-вторых – чтобы было хранилище, все отрабатывали с военной администрацией, брали все согласования. Чтобы рядом была полиция, ГСЧС, врачи. Это же будет происходить в нашей жизни впервые и, дай бог, в последний раз, когда мы во время войны будем проводить соревнования.

Соревнования за границей? Нет, [это вопрос] не рассматривается. Не все спортсмены смогут участвовать, уезжать за границу.

Есть много других условий, и мы считаем, что лучше проводить в безопасных регионах соревнованиях. Они уже начались с других видов спорта. И мы надеемся, что в безопасных регионах будем проводить и все будет хорошо", - сказал Гутцайт.