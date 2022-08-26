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Россия начала выводить свою боевую авиацию из Крыма - СМИ

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Россия начала выводить свою боевую авиацию из Крыма - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Россия решила вывести из оккупированного Крыма свою военную авиацию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО от 22 августа.

"Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Утверждается, что уже из Крыма выведены шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

Согласно документу НАТО, в Бельбеке до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном СУ-27, но есть несколько современных СУ-35С и МиГ-31БМ.

Вместе с тем сообщается, что Россия увеличила в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", – говорится в документе.

Напомним, 9 августа, в Крыму недалеко от Новофедоровки прогремели взрывы на российской военной базе Саки.

Позже в Минобороны РФ заявили, что масштабные взрывы на авиабазе в Крыму произошли из-за детонации боеприпасов. Потерю авиатехники и личного состава в РФ не признают.

16 августа стало известно о взрывах в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское Симферопольского района.

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В статье: война с Россией
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