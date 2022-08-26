Россия начала выводить свою боевую авиацию из Крыма - СМИ

Россия решила вывести из оккупированного Крыма свою военную авиацию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО от 22 августа.

"Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины", - говорится в сообщении.

Утверждается, что уже из Крыма выведены шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

Согласно документу НАТО, в Бельбеке до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном СУ-27, но есть несколько современных СУ-35С и МиГ-31БМ.

Вместе с тем сообщается, что Россия увеличила в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам со стороны Украины, например беспилотников.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", – говорится в документе.

Напомним, 9 августа, в Крыму недалеко от Новофедоровки прогремели взрывы на российской военной базе Саки .

Позже в Минобороны РФ заявили, что масштабные взрывы на авиабазе в Крыму произошли из-за детонации боеприпасов. Потерю авиатехники и личного состава в РФ не признают.

16 августа стало известно о взрывах в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское Симферопольского района.