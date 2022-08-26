Маркевич: Если в ЛЕ Динамо будет играть как с Бенфикой - то нечего и на поле выходить
Мирон Богданович - о жеребьевке для Динамо в Лиге Европы
Фото: komandaonline.com
Известный украинский специалист Мирон Маркевич оценил группу Лиги Европы с участием "
"Группа Лиги Европы у киевлян более-менее равна. Правда, не знаю, какой "Ренн" сейчас, потому что они каждый год меняют состав. "Фенербахче" мы видели недавно. Они прибавили с новым тренером и будет непросто. За второе место можно сражаться. Киевляне тоже должны добавлять в игре, потому что если они и дальше будут так играть, как с "Бенфикой" - беззубо и безвольно, то даже нечего на поле выходить. Соперники в Лиге Европы – непростые команды, поэтому нужно добавлять в игре, проявлять характер.
У "Динамо" состав остался почти без изменений. Ушел Вербич – он и так не играл последние полгода. Что касается Де Пены, то это не тот футболист, по которому нужно сожалеть. В основном команда осталась. Мирча Луческу – опытный тренер. Должен что-то делать. Необходимо вносить изменения в состав. Возможно, подпускать больше молодежи. Тех же Ваната и Вивчаренко. Ставить их двоих на фланг – они дают скорость, есть желание играть. Это мое мнение, - сказал Маркевич.
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