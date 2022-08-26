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Подоляк: Зеленский однозначно против переговоров и украинское общество здесь непоколебимо

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В ОП снова однозначно высказались о возможных переговорах с оккупантами

Подоляк: Зеленский однозначно против переговоров и украинское общество здесь непоколебимо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сохранение позиций Украины на фронте позволяет ей отказываться от переговоров с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью The Hill.

"Президент Зеленский однозначно против этого (переговоров - ред.), и украинское общество здесь непоколебимо, потому что мы полностью осознаем риски", - сказал он.

Подоляк отмечает, что американские РСЗО HIMARS могут помочь переломить ход войны, если Украина сможет получить их в большем количестве и быстрее. Он добавил, что сохранение силы на поле боя позволяет Украине отбивать попытки президента РФ Владимира Путина начать переговоры, которые он называет смертным приговором для нашей страны.

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Советник главы ОП предупредил, что любую паузу в боях Россия использует для ремобилизации и еще более сильного наступления на Украину. При отсутствии переговоров, по его словам, Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы сократить международную поддержку, пока его войска не смогут взять верх.

"Они начнут манипулировать, за кулисами, настроениями, деятельностью, исповедовать и углублять эту усталость от войны", - сказал он, предупреждая, что РФ способна создавать кризисы, например, отправлять подавляющее число мигрантов к границам Европы.

Он предупредил, что Москва также может "подумать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы они могли достичь какой-то переговорной позиции или отстаивать собственные выгоды и собственные планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", - добавил он.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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