Зеленский: Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции по морскому пути
Традиционное видеообращение президента к нации
Фото - ОП
Вечером 26 августа президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам.
"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.
Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита.
Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности.
Этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году.
Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать каких-либо российских провокаций и срыва экспорта", - отмечается в сообщении.
Популярное сейчас
- Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе
- Украинский голкипер продолжит карьеру в Испании - до этого он защищал страну
- "Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом
- Во время открытия Аллеи смелости Зеленский предупредил рф о последствиях атак в праздничные дни
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо