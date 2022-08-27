Соперники для Динамо и Днепра-1, испанский интерес к Яремчуку. Главные новости за 26 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26-е августа.

Если жребий группового этапа Лиги Чемпионов прошел в четверг, то команды, играющие в турнирах статусом ниже узнали своих соперников на день позже. Во время жеребьевки Лиги Европы среди остальных коллективов находилось и киевское "Динамо". Команда Луческу была в первой корзине, но все равно получила непростых оппонентов - в квартете они сыграют против "Ренна", "Фенербахче" и "АЕКа", который выбил в квалификации "Днепр-1". Напомним, что киевляне ранее встречались с турецким "Фенербахче" во время отбора в Лиги Чемпионов.

В пятничной жеребьевке принимало участие не только "Динамо". Впервые на уровне группового этапа евротурнира сыграет "Днепр-1". Несмотря на поражение в квалификации ЛЕ, днепряне получат возможность дебютировать в Лиге Конференций, а этот как минимум шесть международных встреч. Соперниками коллектива Кучера в группе будут "АЗ", "Аполлон" и "Вадуц". В следующий этап соревнования (1/16 финала) выходят две лучшие команды.

Накануне матчей второго тура УПЛ новый трансфер совершил харьковский "Металлист 1925". Состав коллектива Кривенцова пополнил нападающий Андрей Борячук, который был на один год арендованный у донецкого "Шахтера". Для воспитанника "горняков" это далеко не первая аренда - ранее он на временной основе выступал за "Рух", "Мезёкёвешд", "Ризеспор" и "Мариуполь". Его контракт с "Шахтером" истекает следующим летом. Также отметим, что два трансфера совершил "Колос" - был подписан центрбек Сергей Чоботенко и возвращен из аренды форвард Денис Безбородько . В первом туре УПЛ он за "Зарю" отличился дублем.

Украинский форвард Роман Яремчук еще может успеть покинуть "Бенфику", в которой он не играет в основе. По данным нескольких зарубежных инсайдеров, нападающий привлек внимание "Севильи". По данным Саши Тавольери, испанцы присматриваются к украинцу, в то время как лиссабонская сторона запросила за переход 20 миллионов евро. Турецкий инсайдер Экрем Конур передает, что "Севилья" рассматривает вариант с арендой, а также прописанной опцией выкупа. В этом сезоне на счету Яремчука пять матчей, в которых он выходил на замену. Украинец отличился одной голевой передачей.

Наш дайджест завершим новостями из Британии. Английский "Ньюкасл" решил неожиданно напомнить о богатых владельцах, выложив за талантливого форварда сборной Швеции Александр Исака 63 миллиона фунтов. При этом, еще пять прописаны в виде возможных бонусов. Как вы понимаете, данная сумма - рекордная в истории "сорок". 22-летний Исак показывал добротный уровень игры в "Реал Сосьедаде", а после стал одним из открытий Евро-2020 в составе сборной Швеции. В прошлом сезоне его преследовала ужасная реализация - десять голов и три голевые в 41-м матче. Правда это все равно не помешало "Ньюкаслу" выложить за талантливого футболиста более 70-ти миллионов евро.