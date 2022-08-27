  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов
В тренде

Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты били по жилой застройке

Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов

Телеграм Дніпропетровсько\ ОВА

Новина українською

Этой ночью случилось сразу несколько интенсивных обстрелов Днепропетровщины со стороны российских оккупантов. Об этом написал в своем Телеграме глава ОВА Дмитрий Резниченко.

Известно, что рашисты семь раз ударили по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии.

На Марганецкую и Червоногригоровскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Днепр война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде