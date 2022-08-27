Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов
Оккупанты били по жилой застройке
Телеграм Дніпропетровсько\ ОВА
Этой ночью случилось сразу несколько интенсивных обстрелов Днепропетровщины со стороны российских оккупантов. Об этом написал в своем Телеграме глава ОВА Дмитрий Резниченко.
Известно, что рашисты семь раз ударили по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии.
На Марганецкую и Червоногригоровскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
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Источник:Телеграм голови Дніпропетровської ОВА
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