Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из Градов и Ураганов

Этой ночью случилось сразу несколько интенсивных обстрелов Днепропетровщины со стороны российских оккупантов. Об этом написал в своем Телеграме глава ОВА Дмитрий Резниченко.

Известно, что рашисты семь раз ударили по Никопольскому району и трижды по Криворожскому. В сам Никополь прилетели 7 снарядов из тяжелой артиллерии.

На Марганецкую и Червоногригоровскую громады враг направил более 20 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. По Криворожскому району россияне стреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии.