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Селезнев: Ракицкий не пел гимн Украины, потому что ему начали за это пихать. Почему он должен делать то, что говорят другие?

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(2 голосов)

Говорит, что пошел бы с ним в разведку

Селезнев: Ракицкий не пел гимн Украины, потому что ему начали за это пихать. Почему он должен делать то, что говорят другие?

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал свое отношение к центральному защитнику Ярославу Ракицкому:

“У меня никогда не менялось отношение к Ракицкому. Потому что я знаю, кто он. Я знаю, что Ракицкий – украинец. Почему он не пел гимн? Потому что ему начали за это пихать.

А почему он должен делать то, что говорят другие? Он – личность и он делает намного больше, чем некоторые люди. И это важно, это позиция.

Я знаю, кто такой Рак в сердце. Не побоюсь с ним пойти в разведку. Потому, что знаю, что он свое отдаст, как это должно быть”, - сказал Селезнев.

Напомним, что Ракицкий с января 2019 года выступал в составе российского "Зенита". Он покинул команду в феврале после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Также отметим, что Селезнев и Ракицкий провели бок о бок 59 матчей. Они вместе выступали в "Шахтере" и сборной Украины.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (2)
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Виталий1981 (Україна)
27.08.2022 в 09:49
Сєля дурник. Тобто, спочатку ракицький не співав гімн просто так, потім йому почали за це "піхать" і він продовжив не співати гімн уже з принципу? Знайшов відмазку?
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+3
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.08.2022 в 09:36
Та вже закрийте цю тему. Хоч з початком повномаштабної атаки на Україну до нього щось дійшло ..на відміну від всяких ...щуків
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+2
-2

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