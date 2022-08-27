Селезнев: Ракицкий не пел гимн Украины, потому что ему начали за это пихать. Почему он должен делать то, что говорят другие?

Украинский нападающий Евгений Селезнев прокомментировал свое отношение к центральному защитнику Ярославу Ракицкому:

“У меня никогда не менялось отношение к Ракицкому. Потому что я знаю, кто он. Я знаю, что Ракицкий – украинец. Почему он не пел гимн? Потому что ему начали за это пихать.

А почему он должен делать то, что говорят другие? Он – личность и он делает намного больше, чем некоторые люди. И это важно, это позиция.

Я знаю, кто такой Рак в сердце. Не побоюсь с ним пойти в разведку. Потому, что знаю, что он свое отдаст, как это должно быть”, - сказал Селезнев.