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Ликвидировано еще 250 оккупантов. Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины

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Также не стало и пяти артиллерийских систем

Ликвидировано еще 250 оккупантов. Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил потери российской армии на захватнической войне против Украины.

За минувшие сутки оккупанты безвозвратно потеряли еще 250 солдат. Кроме того, было уничтожено 18 единиц техники.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 46500 (+250 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано;
  • танков ‒ 1939 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,
  • РСЗО – 274 (+2) ед,
  • средств ПВО – 148 (+0) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
  • специальной техники – 99 (+0).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери были нанесены сопернику на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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