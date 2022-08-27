Ликвидировано еще 250 оккупантов. Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины
Также не стало и пяти артиллерийских систем
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб Вооруженных Сил Украины обновил потери российской армии на захватнической войне против Украины.
За минувшие сутки оккупанты безвозвратно потеряли еще 250 солдат. Кроме того, было уничтожено 18 единиц техники.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 46500 (+250 за прошедшие сутки) лиц ликвидировано;
- танков ‒ 1939 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4254 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 1045 (+5) ед,
- РСЗО – 274 (+2) ед,
- средств ПВО – 148 (+0) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3165 (+3) ед,
- специальной техники – 99 (+0).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери были нанесены сопернику на Донецком направлении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Журналист: У Кендзеры есть два предложения, но он готов остаться в Динамо
- Официально: Эвертон подписал форварда Брайтона за 22 миллиона евро
- Серия А. Команда Берлускони и Галлиани без очков после треx туров
- Стефан Решко: о гопаке, голых девушках и сине-желтом флаге на Олимпиаде-1976
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Новости по теме
- 09:33 Украинские За сутки ликвидировано 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- 07:40 Украинские Россияне пытались наступать только в районе Бахмута, стреляют по всей линии фронта
- 09:22 Украинские Три вертолета за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 августа
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти