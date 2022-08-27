Гайдай: Люди на оккупированных территориях встречают осень без окон

Людям на оккупированной Луганщине жилье и коммунальную инфраструктуру никто не восстанавливает, а осень приходится встречать без окон. Об этом написал глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Разумеется, никто не проверяет уцелевшие и не восстанавливает разрушенные теплотрассы. Не отремонтированы котельные. Оккупационные власти не готовы даже провести опрессовку системы отопления, не говоря уже о полноценной работе цикла. Более того, людям трудно будет удержать в своих домах температуру выше нуля. Потому что в тысячах квартир окна и стены остаются разбитыми до сих пор.

Некоторым горожанам повезло и они после очередей в несколько недель получили в качестве компенсации строительные материалы, но некому залатать бреши в капитальных стенах. Нет понимания, сколько выдержат окна, зашитые деревом или фанерой.

В Рубежном оккупационные власти откровенно говорят людям, что по проекту у них окна в многоэтажках – с деревянными рамами, поэтому только они подлежат восстановлению. В подавляющем большинстве установлены современные стеклопакеты – их заменяют только за свой счет. Это реалии "русского мира" за пять дней до осени, когда температура воздуха начнет стремительно падать", – добавил Гайдай.