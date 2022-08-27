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Решающий период - сентябрь и октябрь. В ГУР рассказали, какой может быть война осенью и зимой

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Дальше погодные условия не позволят вести активные боевые действия

Решающий период - сентябрь и октябрь. В ГУР рассказали, какой может быть война осенью и зимой

MediaCenterUkraine-Ukrinform

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что боевые действия осенью и зимой будут продолжаться, но с меньшей интенсивностью.

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь - октябрь. Далее пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся. Они могут быть не столь активны, однако мы имеем опыт применения вооруженных сил рф против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой, несмотря на то, что они оттуда убежали, у наших границ на территории россии хранится примерно четыре батальонных тактических групп, во-первых, обстрел нашей территории, во-вторых, держат в напряжении и отвлекают. на себя силы и средства.

Второе – это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся, что те мероприятия, которые мы планируем И мы сорвем те планы, которые есть в российской федерации и относительно дальнейшей оккупации, и относительно Донецкого региона, несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые мы имеем, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. их пункты управления, склады боеприпасов, живая сила", - отметил Скибицкий.

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В статье: война с Россией ГУР
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Источник:
РБК Україна

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