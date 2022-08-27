россияне пытают работников Запорожской АЭС, чтобы те молчали во время визита МАГАТЭ, - Энергоатом
Оккупанты попытаются все подстроить
Getty Images / Global Images Ukraine
Спецслужбы рф издеваются над работниками оккупированной Запорожской АЭС, чтобы те ничего не рассказали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции. Об этом сообщает Энергоатом.
"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать", – сказал один из украинских атомщиков.
Кроме того, захватчики готовят различные провокации накануне миссии МАГАТЭ. В частности, по словам работников ЗАЭС, они планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления поставить нескольких российских представителей, которые будут "громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".
"российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить о том, что им сказали", – сказал один из собеседников.
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