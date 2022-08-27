россияне пытают работников Запорожской АЭС, чтобы те молчали во время визита МАГАТЭ, - Энергоатом

Спецслужбы рф издеваются над работниками оккупированной Запорожской АЭС, чтобы те ничего не рассказали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции. Об этом сообщает Энергоатом.

"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать", – сказал один из украинских атомщиков.

Кроме того, захватчики готовят различные провокации накануне миссии МАГАТЭ. В частности, по словам работников ЗАЭС, они планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления поставить нескольких российских представителей, которые будут "громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".