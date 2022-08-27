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россияне пытают работников Запорожской АЭС, чтобы те молчали во время визита МАГАТЭ, - Энергоатом

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(1 голосов)

Оккупанты попытаются все подстроить

россияне пытают работников Запорожской АЭС, чтобы те молчали во время визита МАГАТЭ, - Энергоатом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спецслужбы рф издеваются над работниками оккупированной Запорожской АЭС, чтобы те ничего не рассказали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции. Об этом сообщает Энергоатом.

"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Похоже, именно это они и планируют сделать", – сказал один из украинских атомщиков.

Кроме того, захватчики готовят различные провокации накануне миссии МАГАТЭ. В частности, по словам работников ЗАЭС, они планируют сократить до минимума присутствие украинского персонала и в каждой комнате центра управления поставить нескольких российских представителей, которые будут "громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".

"российские оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Люди возвращаются после этих разговоров в подвале и не говорят ни слова вообще. Не будет неожиданностью, если во время визита миссии они вдруг начнут говорить о том, что им сказали", – сказал один из собеседников.

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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Источник:
Енергоатом

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Комментарии (2)
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5ata4ok (Харьков)
27.08.2022 в 11:44
а в МАГАТЭ бараны сидят? сами не смогут на месте понять что к чему? Там же тоже вроде бы как ученые атомщики должны быть ...
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0
Джим Слэйд (Харьков)
27.08.2022 в 11:50
Как показывают примеры других международных организаций, скорее всего да, бараны. Не то чтобы не могут понять, скорее им просто пох.
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